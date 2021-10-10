Катастрофа літака L-410 в Татарстані: загинуло 16 осіб

Деталі

Легкомоторний літак L-410 впав відразу після зльоту з аеродрому місцевого аероклубу.

Після падіння ніс літака повністю зруйнувався, фюзеляж і крила зім'ялися, майже неушкодженим залишився хвіст.

Лікарі доставили в лікарню Мензелінська шість постраждалих.

Загинули 16 людей, вижило шестеро осіб. Постраждалі перебувають у важкому стані.

Проводиться перевірка. На місце події виїхали слідчі і криміналісти Центрального міжрегіонального слідчого управління РФ.

Президент Татарстану Рустам Мінніханов вилетів до місця аварії.

За інформацією джерела ТАСС, причиною падіння літака могло стати перевищення кількості пасажирів. Також розглядаються версії несправності літака і помилки екіпажу.

Рятувальні роботи на місці події завершені.

Довідка

L-410 "Турболіт" (Let L-410) - чеський двомоторний літак. Він може прийняти на борт до 19 пасажирів.