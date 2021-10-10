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Катастрофа самолета L-410 в Татарстане: погибли 16 человек

Катастрофа самолета L-410 в Татарстане: погибли 16 человек

Киев  •  УНН

 • 28566 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в городе Мензелинск (Татарстан). Согласно последней информации, на борту находились 22 человека, 20 из них - парашютисты. Выжили шесть человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Детали

Легкомоторный самолет L-410 упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба.

После падения нос самолета полностью разрушился, фюзеляж и крылья помялись, почти невредимым остался хвост.
Врачи доставили в больницу Мензелинска шесть пострадавших. 

Погибли 16 человек, выжили шестеро человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Проводится проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления РФ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вылетел к месту аварии.

По информации источника ТАСС, причиной падения самолета могло стать превышение количества пассажиров. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

Спасательные работы на месте происшествия завершены. 

Справка

L-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

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