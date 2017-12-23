"Карпати" оштрафували на три очки та заборонили проведення трансферів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ покарав “Карпати” через справу щодо заборгованості екс-футболісту “левів” Володимиру Гудимі, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.
Львівський клуб, у якого є борги із зарплатою своєму колишньому гравцеві, знову не виконав припис КДК. Тому через це отримав штраф у вигляді зняття очок. Якщо рішення вступить в силу, “Карпати” виявляться на останній сходинці турнірної таблиці.
Крім цього, відтепер стартує безстрокова заборона на трансферну діяльність. Його скасують тільки тоді, коли клуб розрахується з Гудимою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд відсторонив голову іспанського футболу
“КДК ФФУ зобов’язав “Карпати” відмовитися від позову в суді загальної юрисдикції. На жаль, клуб не зовсім коректно це рішення виконав — вони не відмовилися від позову, а наголосили на тому, що заява залишилася без розгляду, що залишає у них право звернутися повторно до суду загальної юрисдикції. З огляду на це, КДК вважає, що рішення не було виконано, тому в “Карпати” було застосовано санкцію у вигляді позбавлення трьох турнірних очок. Також хочу звернути увагу, що, нарешті, в зв’язку з закриттям справи в суді загальної юрісдіккціі, хоча і не належним чином, вступає в силу трансферний бан, який був накладений ще рішенням річної давності. Тому, за станом на сьогодні, прийнято рішення про застосування санкції у вигляді позбавлення трьох очок, і починає діяти заборона реєстрації нових футболістів футбольним клубом “Карпати”, — сказав відповідальний секретар ФФУ Ігор Грищенко.
Нагадаємо, що раніше КДК ФФУ дискваліфікував тренерів та деяких футболістів “Динамо” і “Шахтаря” через поведінку в 19 турі УПЛ.