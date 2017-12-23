"Карпаты" оштрафовали на три очка и запретили проведение трансферов

Львовский клуб, у которого есть долги по зарплате своему бывшему игроку, опять не выполнил предписание КДК. Поэтому получил штраф в виде снятия очков. Если решение вступит в силу, “Карпаты” окажутся на последней строчке турнирной таблицы.

Кроме того, отныне стартует бессрочный запрет на трансферную деятельность. Его отменят только тогда, когда клуб рассчитается с Гудымой.

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“КДК ФФУ обязал “Карпаты” отказаться от иска в суде общей юрисдикции. К сожалению, клуб не совсем корректно это решение выполнил — они не отказались от иска, а подчеркнули то, что заявление осталось без рассмотрения, оставляя право обратиться повторно в суд общей юрисдикции. Учитывая это, КДК считает, что решение не было выполнено, поэтому к “Карпатам” были применены санкции в виде лишения трех турнирных очков. Также хочу обратить внимание на то, что, наконец, в связи с закрытием дела в суде общей юрисдиккции, хотя и не должным образом, вступает в силу трансферный бан, который был наложен решением летней давности. Поэтому, по состоянию на сегодня, принято решение о применении санкции в виде лишения трех очков, и начинает действовать запрет регистрации новых футболистов футбольным клубом “Карпаты”, — сказал ответственный секретарь ФФУ Игорь Грищенко.

Напомним, что ранее КДК ФФУ дисквалифицировал тренеров и некоторых футболистов “Динамо” и “Шахтера” из-за поведения в 19 туре УПЛ.