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Каратисти з України вибороли повний комплект медалей на турнірі в Чилі

Каратисти з України вибороли повний комплект медалей на турнірі в Чилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українські каратисти відзначилися повним комплектом виграних нагород на турнірі Karate1 Series A, що проходив у Стантьяго (Чилі), передає УНН з посиланням на Федерацію карате України.

Станіслав Горуна став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. Наш капітан на шляху до фіналу здолав бійця з Мексики (9:1), потім – представників Бразилії (1:0) та Туреччини (4:1). У четвертому колі львів’янин завдав поразки титулованому італійцю Луїджі Бузі (3:1). У півфіналі Горуна переміг Яссіна Секурі з Марокко (5:4), а у фіналі здобув перемогу за хантеєм над господарем татамі чилійцем Хоакіном Гонсалесом.

Анжеліка Терлюга (до 55 кг) відзначилася "сріблом". Вона почала звично штампувати перемоги з суперниць зі США (2:1), Чилі (10:6) та Японії (4:0). У півфіналі одеситка в чергове здолала німкеню Яну Бітч (6:3). А у фіналі за рівного рахунку 2:2 лідер світового рейтингу поступилася Валерії Кумізакі з Бразилії через перший бал, який здобула суперниця.

Також зазначимо, що Галина Мельник (-68 кг) має в активі "бронзу".

Зауважимо, що у змаганнях, які пройшли в спорткомплексі Movistar Arena (17 тис. глядацьких місць), взяли участь 804 атлети з 72 країн світу.

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