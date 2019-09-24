Каратисти з України вибороли повний комплект медалей на турнірі в Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українські каратисти відзначилися повним комплектом виграних нагород на турнірі Karate1 Series A, що проходив у Стантьяго (Чилі), передає УНН з посиланням на Федерацію карате України.
Станіслав Горуна став переможцем у ваговій категорії до 75 кг. Наш капітан на шляху до фіналу здолав бійця з Мексики (9:1), потім – представників Бразилії (1:0) та Туреччини (4:1). У четвертому колі львів’янин завдав поразки титулованому італійцю Луїджі Бузі (3:1). У півфіналі Горуна переміг Яссіна Секурі з Марокко (5:4), а у фіналі здобув перемогу за хантеєм над господарем татамі чилійцем Хоакіном Гонсалесом.
Анжеліка Терлюга (до 55 кг) відзначилася "сріблом". Вона почала звично штампувати перемоги з суперниць зі США (2:1), Чилі (10:6) та Японії (4:0). У півфіналі одеситка в чергове здолала німкеню Яну Бітч (6:3). А у фіналі за рівного рахунку 2:2 лідер світового рейтингу поступилася Валерії Кумізакі з Бразилії через перший бал, який здобула суперниця.
Також зазначимо, що Галина Мельник (-68 кг) має в активі "бронзу".
Зауважимо, що у змаганнях, які пройшли в спорткомплексі Movistar Arena (17 тис. глядацьких місць), взяли участь 804 атлети з 72 країн світу.