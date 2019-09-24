Каратисты из Украины завоевали полный комплект медалей на турнире в Чили

Станислав Горуна стал победителем в весовой категории до 75 кг. Наш капитан на пути к финалу одолел бойца из Мексики (9: 1), затем - представителей Бразилии (1:0) и Турции (4:1). В четвертом круге львовянин нанес поражение титулованного итальянцу Луиджи Буге (3:1). В полуфинале Горуна победил Яссина Секур из Марокко (5:4), а в финале одержал победу по хантеем над хозяином татами чилийцем Хоакином Гонсалесом.

Анжелика Терлюга (до 55 кг) отметилась "серебром". Она начала привычно штамповать победы из соперниц из США (2:1), Чили (10:6) и Японии (4:0). В полуфинале одесситка в очередной одолела немку Яну Битч (6:3). А в финале при равном счете 2:2 лидер мирового рейтинга уступила Валерии Кумизаки из Бразилии через первый бал, который получила соперница.

Также отметим, что Галина Мельник (-68 кг) имеет в активе "бронзу".

Заметим, что в соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе Movistar Arena (17 тыс. зрительских мест), приняли участие 804 атлета из 72 стран мира.