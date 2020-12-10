"Карантин вихідного дня" суттєво не вплинув на економіку - Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За оцінкою Національного банку України, вплив “карантину вихідного дня” був порівняно незначним в економічному вимірі, хоча і призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів. Про це заявив на брифінгу у четвер голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
“Вплив „карантину вихідного дня“, за нашими оцінками, був порівняно незначним, хоча і призвів до погіршення настроїв бізнесу та споживачів”, — сказав Шевченко.
За словами голови НБУ, підвищення доходів та погіршення очікувань, у тому числі через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат.
“Про це свідчило зростання роздрібного товарообороту. Це також сприяло активному відновленню економіки у другому півріччі”, — додав глава НБУ.
Раніше у Мінекономіки запевняли, що введений у листопаді “карантин вихідного дня” практично не матиме впливу на підсумки року щодо стану економіки (ВВП) України — втрати лише 0,04-0,06 відсоткових пункти у розрахунку за рік.