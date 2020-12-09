В уряді підрахували збитки для економіки від "карантину вихідного дня"

"За підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р). Раніше не прогнозоване впровадження карантину "вихідного дня" не матиме суттєвого впливу на підсумки року (за оцінками Мінекономіки втрати становлять 0,04-0,06 в.п. у розрахунку за рік)", - вказали у міністерстві.

Уряд вводив "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти виступала влада низки облцентрів та бізнес.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, скорочення ВВП України за підсумками січня-жовтня 2020 року сповільнилося до 5,2% з 5,5% падіння за перших дев'ять місяців.