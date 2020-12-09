В правительстве подсчитали убытки для экономики от "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Ввведений в ноябре "карантин выходного дня" практически не окажет влияния на итоги года относительно состояния экономики (ВВП) Украины - потери лишь 0,04-0,06 процентных пункта в расчете за год. Об этом говорится в обзоре экономической активности от Минэкономики, передает УНН.
"По итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8%-5,0% (г/г). Раньше не прогнозируемое внедрение карантина "выходного дня" не будет иметь существенного влияния на итоги года (по оценкам Минэкономики потери составляют 0,04-0,06 п.п. в расчете за год)", - указали в министерстве.
Правительство вводило "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступала власти ряда облцентров и бизнес.
Напомним, по данным Минэкономики, сокращение ВВП Украины по итогам января-октября 2020 года замедлился до 5,2% с 5,5% падения за первые девять месяцев.