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Канцлер Австрії звинуватив Росію у саботажі під час заповнення газових сховищ, що призвело до підвищення цін на газ у Європі

Канцлер Австрії звинуватив Росію у саботажі під час заповнення газових сховищ, що призвело до підвищення цін на газ у Європі

Київ • УНН

 • 22512 перегляди

КИЇВ. 3 лютого УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер звинуватив Росію в саботажі, заявивши, що там навмисно не заповнили газові сховища в Європі, що призвело до надзвичайного зростання ціни на газ. Про це він заявив під час виступу у Федеральній раді Австрії, пише УНН.

Цитата

"Це була добре узгоджена стратегія Росії і концерну "Газпром". Сховища були заповнені лише умовно, що призвело до того, що ціна на газ дійсно зросла. Постачання газом забезпечено, але, зрозуміло, через ціну спостерігається напружена ситуація. Газ став дорогим як ніколи", - заявив Нехаммер.

Додамо

Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців.

Помітне зростання цін на газ в Європі почалося з весни 2021 року, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні від 250 до 300 доларів за тисячу кубометрів. В останні дні літа вартість контракту з поставкою "на день вперед" перевищила 600 доларів, а на початку жовтня - стала більше 1000 доларів. У грудні котирування піднялися вдвічі, досягнувши історичного максимуму в 2190 доларів. Настільки високих цін за всю історію функціонування газових хабів, перший з яких - Британський NBP - був створений в 1996 році, в Європі не було.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік - 2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.

Глава МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

24 січня "Газпром" заявив про історично низький рівень запасів газу в Україні та Європі.

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