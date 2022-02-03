Канцлер Австрії звинуватив Росію у саботажі під час заповнення газових сховищ, що призвело до підвищення цін на газ у Європі

КИЇВ. 3 лютого УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер звинуватив Росію в саботажі, заявивши, що там навмисно не заповнили газові сховища в Європі, що призвело до надзвичайного зростання ціни на газ. Про це він заявив під час виступу у Федеральній раді Австрії, пише УНН.