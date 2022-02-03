Канцлер Австрии обвинил Россию в саботаже при заполнении газовых хранилищ, что привело к повышению цен на газ в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обвинил Россию в саботаже, заявив, что там намеренно не заполнили газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. Об этом он заявил во время выступления в Федеральном совете Австрии, пишет УНН.
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"Это была хорошо согласованная стратегия России и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно выросла. Снабжение газом обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", - заявил Нехаммер.
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Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев.
Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября – стала более 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув исторического максимума в 2190 долларов. Столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых – британский NBP – был создан в 1996 году, в Европе не было.
Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток - 2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.
Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, который наносит ущерб экономике по всей Европе.
24 января "Газпром" заявил об исторически низком уровне запасов газа в Украине и Европе.