Кандидата у президенти Франції і його дружину допитували п'ять годин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Кандидата у президенти Франції Франсуа Фійона і його дружину Пенелопу допитали слідчі у зв’язку зі звинуваченням останньої в фіктивному працевлаштування в парламенті, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що допит тривав 5 годин.
За словами Ф.Фійона, він і його дружина надали слідчим інформацію, яка допоможе “встановити істину про роботу, що виконується пані Фійон”.
Звинувачення, які Ф.Фійон заперечує, можуть вплинути на результат весняних виборів, на яких він поки вважається фаворитом, пише видання.
Додається, що фінансова прокуратура Франції минулого тижня почала розслідування після того, як сатиричний тижневик Le Canard Enchaine повідомив, що П.Фійон отримувала зарплату як парламентський асистент чоловіка, не працюючи реально.
За цей час вона заробила 500 тис. євро без урахування податкових відрахувань.
Наразі в інтернеті складено петицію, яка закликає П.Фійон “повернути 500 000 євро”. Є вже понад 248 000 підписів.
Адвокат кандидата в президенти Антонін Леві сказав, що в найближчі дні слідчим відправлять нові свідоцтва того, що П.Фійон справді працювала і виконувала “дуже важливі” функції.
Як повідомляв УНН, французька прокуратура почала розслідування щодо дружини Ф.Фійона.