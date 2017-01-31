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Кандидата в президенты Франции и его жену допрашивали 5 часов

Кандидата в президенты Франции и его жену допрашивали 5 часов

Киев • УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его жену Пенелопу допросили следователи в связи с обвинением последней в фиктивном трудоустройстве в парламенте, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что допрос длился 5 часов.

По словам Ф.Фийона, он и его жена предоставили следователям информацию, которая поможет "установить истину о работе, выполняемой госпожой Фийон".

Обвинения, которые Ф.Фийон отрицает, могут повлиять на результаты весенних выборов, на которых он пока считается фаворитом, пишет издание.

Добавляется, что финансовая прокуратура Франции на прошлой неделе начала расследование после того, как сатирический еженедельник Le Canard Enchaine сообщил, что П.Фийон получала зарплату как парламентский ассистент мужа, не работая реально.

За это время она заработала 500 тыс. евро без учета налоговых отчислений.

В интернете составлена петиция, призывающая П.Фийон "вернуть 500 000 евро". Есть уже более 248 тысяч подписей.

Адвокат кандидата в президенты Антонин Леви сказал, что в ближайшие дни следователем отправят новые свидетельства того, что П.Фийон действительно работала и выполняла "очень важные" функции.

Как сообщал УНН, французская прокуратура начала расследование в отношении жены Ф.Фийона.

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