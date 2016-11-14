Кандидат від опозиції Р.Радєв переміг на президентських виборах в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Опозиційний кандидат Румен Радєв переміг на президентських виборах в Болгарії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“До 5:30 оброблено 99,33% протоколів виборчих комісій, за Р.Радєва проголосували 59,35% виборців, за Цецку Цачеву — 36,17%. Кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів склала 4,48%,” — йдеться в повідомленні ЦВК Болгарії.
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Правляча партія “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЕРБ) визнала поразку свого кандидата на виборах, а лідер партії, прем’єр-міністр Бойко Борисов заявив про намір в найближчі дні подати у відставку і розпустити парламент.
Народні збори (або ж парламент) Болгарії, незважаючи на майбутню відставку уряду, зможе продовжити свою роботу, тому що чинний президент Росен Плевнелієв, відповідно до конституції, не має права розпускати парламенту за 3 місяці до закінчення свого мандата.
Передача владних повноважень обраному президенту Болгарії Румену Радєву повинна відбутися 22 січня 2017 року.