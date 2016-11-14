Кандидат от оппозиции Р.Радев победил на президентских выборах в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Оппозиционный кандидат Румен Радева победил на президентских выборах в Болгарии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"До 5:30 обработано 99,33% протоколов избирательных комиссий, за Р.Радева проголосовали 59,35% избирателей, за Цецку- Цачева - 36,17%. Количество избирателей, которые не поддержали ни одного из кандидатов составила 4,48% ", - говорится в сообщении ЦИК Болгарии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И.Додон побеждает на президентских выборах в Молдове
Правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) признала поражение своего кандидата на выборах, а лидер партии, премьер-министр Бойко Борисов заявил о намерении в ближайшие дни подать в отставку и распустить парламент.
Народное собрание (или парламент) Болгарии, несмотря на предстоящую отставку правительства, сможет продолжить свою работу, потому что действующий президент Росен Плевнелиев, согласно конституции, не имеет права распускать парламент за 3 месяца до окончания своего мандата.
Передача властных полномочий избранному президенту Болгарии Румену Радеву должна состояться 22 января 2017.