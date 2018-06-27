Канаду засипало снігом

Відділ транспорту провінції попереджає мешканців про небезпеку на дорогах в Бергео, штат Північна Кароліна.



Синоптики також попереджають про сильні дощі.



Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї Карпат випав сніг. Рятувальники приступили до евакуації дитячого наметового табору.



Як повідомляв УНН, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарскій і Карагандинській.