Канаду засипало снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. На півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу. Про це повідомляє УНН з посиланням на National Post.
Відділ транспорту провінції попереджає мешканців про небезпеку на дорогах в Бергео, штат Північна Кароліна.
Синоптики також попереджають про сильні дощі.
Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї Карпат випав сніг. Рятувальники приступили до евакуації дитячого наметового табору.
Як повідомляв УНН, 17 травня несподівано травневий сніг випав відразу в двох областях Казахстану - Павлодарскій і Карагандинській.