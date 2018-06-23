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На Закарпатті випав сніг: рятувальники евакуйовують дитячий табір

На Закарпатті випав сніг: рятувальники евакуйовують дитячий табір

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Через різке пониження температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники евакуйовують дитячий табір. Про це на своєму офіційному сайті написав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

Так, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, в Рахівському районі Закарпаття на високогір'ї випав сніг. Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами та гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. Станом на 8:00 ранку температура повітря на високогір'ї становить близько 1 градуса тепла", – повідомив Москаль.

Нагадаємо, сьогодні гору Піп Іван засипало снігом. Температура повітря становить 0°С. 

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