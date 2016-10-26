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Канаду визнали найкращою країною для подорожей у 2017 році

Київ • УНН

 • 9953 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За рейтингом путівника та веб-сайту для туристів Lonely Planet, Канада визнана найкращою країною для подорожей у 2017 році, передає УНН.

Канаду визнали найкращою країною для подорожей у 2017 році

Канада, яка наступного року відзначатиме 150-ту річницю, очолила топ кращих країн для подорожей у 2017 році. Рейтинг склав путівник та веб-сайт для туристів Lonely Planet. На другому і третьому місцях опинились Колумбія і Фінляндія.

Також до десятки кращих країн для подорожей увійшли Домініка, Непал, Бермудські острови, Монголія, Оман, М'янма та Ефіопія.

Як повідомляв УНН, Київ потрапив у десятку найдоступніших міст Європи для проживання туристів.

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