Канаду визнали найкращою країною для подорожей у 2017 році

Канада, яка наступного року відзначатиме 150-ту річницю, очолила топ кращих країн для подорожей у 2017 році. Рейтинг склав путівник та веб-сайт для туристів Lonely Planet. На другому і третьому місцях опинились Колумбія і Фінляндія.

Також до десятки кращих країн для подорожей увійшли Домініка, Непал, Бермудські острови, Монголія, Оман, М'янма та Ефіопія.

Як повідомляв УНН, Київ потрапив у десятку найдоступніших міст Європи для проживання туристів.