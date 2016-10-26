Канаду признали лучшей страной для путешествий в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По рейтингу путеводителя и веб-сайта для туристов Lonely Planet, Канада признана лучшей страной для путешествий в 2017 году, передает УНН.
Канада, которая в следующем году будет отмечать 150-ю годовщину, возглавила топ лучших стран для путешествий в 2017 году. Рейтинг составил путеводитель и веб-сайт для туристов Lonely Planet. На втором и третьем местах оказались Колумбия и Финляндия.
Также в десятку лучших стран для путешествий вошли Доминика, Непал, Бермудские острова, Монголия, Оман, Мьянма и Эфиопия.
Как сообщал УНН, Киев попал в десятку самых доступных городов Европы для проживания туристов.