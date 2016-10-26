Канаду признали лучшей страной для путешествий в 2017 году

Канада, которая в следующем году будет отмечать 150-ю годовщину, возглавила топ лучших стран для путешествий в 2017 году. Рейтинг составил путеводитель и веб-сайт для туристов Lonely Planet. На втором и третьем местах оказались Колумбия и Финляндия.

Также в десятку лучших стран для путешествий вошли Доминика, Непал, Бермудские острова, Монголия, Оман, Мьянма и Эфиопия.

Как сообщал УНН, Киев попал в десятку самых доступных городов Европы для проживания туристов.