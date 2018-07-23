Канадська компанія постачатиме Україні снайперські гвинтівки

"Між Канадою та Україною вже є один укладений контракт на постачання снайперських гвинтівок. Нині ми лише очікуємо на підписанням урядом Канади дозволу на експорт зброї, що суттєво підвищить можливості ЗСУ у стримуванні російської агресії", - повідомив Безан.



Безан наголосив, що це комерційні постачання. Він відзначив, що є й інші виробники зброї, які вивчають потенціал роботи з українськими компаніями.



"Мені відомо, що є й інші виробники, які створюють кулемети, легкий броньований транспорт та інше, й вивчають потенціал роботи з українськими компаніями, українськими збройними силами, аби краще забезпечити українських військових", – наголосив він.



Нагадаємо, Україна та Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів та підписали відповідну компенсаційну угоду.



