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Канадська компанія постачатиме Україні снайперські гвинтівки

Канадська компанія постачатиме Україні снайперські гвинтівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Канадська компанія постачатиме Україні снайперські гвинтівки. Україна уклала з компанією відповідний договір. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив депутат від опозиційної Консервативної партії Канади Джеймс Безан, передає УНН.

"Між Канадою та Україною вже є один укладений контракт на постачання снайперських гвинтівок. Нині ми лише очікуємо на підписанням урядом Канади дозволу на експорт зброї, що суттєво підвищить можливості ЗСУ у стримуванні російської агресії", - повідомив Безан.

Безан наголосив, що це комерційні постачання. Він відзначив, що є й інші виробники зброї, які вивчають потенціал роботи з українськими компаніями.

"Мені відомо, що є й інші виробники, які створюють кулемети, легкий броньований транспорт та інше, й вивчають потенціал роботи з українськими компаніями, українськими збройними силами, аби краще забезпечити українських військових", – наголосив він.

Нагадаємо, Україна та Туреччина домовились про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів та підписали відповідну компенсаційну угоду.

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