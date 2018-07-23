Канадская компания будет поставлять Украине снайперские винтовки

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы только ожидаем подписанием правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - сообщил Безан.



Безан подчеркнул, что это коммерческие поставки. Он отметил, что есть и другие производители оружия, которые изучают потенциал работы с украинскими компаниями.



"Мне известно, что есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных", - подчеркнул он.



Напомним, Украина и Турция договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи, беспилотных авиационных комплексов и подписали соответствующую компенсационную сделку.



