Канада заборонить імпорт вогнепальної зброї – міністр

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Така зброя «має одну і лише одну мету — вбивати людей», — заявив міністр громадської безпеки Марко Мендічино на брифінгу для преси, оголосивши про цей крок.

Міністерство внутрішніх справ Канади додало, що заборона для підприємств та приватних осіб була тимчасовим заходом, який має «діяти доти, доки не набуде чинності національний мораторій», що, як очікується, відбудеться восени.

Експерти, як і раніше, скептично ставляться до ефективності заходів контролю над зброєю, вжитих Оттавою, вказуючи на контрабанду зброї із сусідніх Сполучених Штатів як справжню проблему.

У середу Агентство прикордонних служб Канади оголосило про два великі вилучення зброї в західній Канаді, яка не має серійних номерів і яку важко відстежити.

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Додамо

Нещадавно в США сталося кілька гучних розстрілів, серед них особливо - початкова школа Техасу, де було вбито 21 людину, в основному діти і в супермаркеті штату Нью-Йорк, де стрілець, який стріляв в афроамериканців, убив 10 людей.

За оцінками уряду, у Канаді, населення якої становить 38 мільйонів осіб, є понад мільйон одиниць вогнепальної зброї.

Близько 2500 магазинів продають пістолети у країні.