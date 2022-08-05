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Канада запретит импорт огнестрельного оружия – министр

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Канада объявила в пятницу, что с 19 августа запретит ввоз пистолетов после громких массовых расстрелов в Соединенных Штатах. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Такое оружие «имеет одну и только одну цель — убивать людей», — заявил министр общественной безопасности Марко Мендичино на брифинге для прессы, объявив об этом шаге.

Министерство внутренних дел Канады добавило, что запрет для предприятий и частных лиц был временной мерой, которая должна «действовать до тех пор, пока не вступит в силу национальный мораторий», что, как ожидается, состоится осенью.

Эксперты по-прежнему скептически относятся к эффективности мер контроля над оружием, принятых Оттавой, указывая на контрабанду оружия из соседних Соединенных Штатов как настоящую проблему.

В среду Агентство пограничных служб Канады объявило о двух больших изъятиях оружия в западной Канаде, не имеющего серийных номеров и которое трудно отследить.

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Добавим

Недавно в США произошло несколько громких расстрелов, среди них особенно - начальная школа Техаса, где был убит 21 человек, в основном дети и в супермаркете штата Нью-Йорк, где стрелец, стрелявший в афроамериканцев, убил 10 человек.

По оценкам правительства, в Канаде, население которой составляет 38 миллионов человек, есть более миллиона единиц огнестрельного оружия.

Около 2500 магазинов продают пистолеты в стране.

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