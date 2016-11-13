Канада ввела графу третя стать - "інший" до імміграційних документів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Канада дозволила заявникам вказувати в імміграційних документах не тільки чоловічу і жіночу, а й третю стать, передає УНН з посиланням на систему електронної авторизації мандрівників eTA.
Так, графа “стать” на нових документах пропонує крім “чоловічого” і “жіночого” ще й варіант “інший”.
Таким чином, Канада вирішила проблему осіб, які за паспортами відносяться до третьої статі, адже раніше були труднощі з в’їздом в країну, оскільки автоматизована система не пропускала їх заявки.