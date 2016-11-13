Канада ввела графу третий пол - "другой" в иммиграционных документах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Канада позволила заявителям указывать в иммиграционных документах не только мужской и женский, но и третий пол, передает УНН со ссылкой на систему электронной авторизации путешественников eTA.
Так, графа "пол" на новых документах предлагает кроме "мужского" и "женского" еще и вариант "другой".
Таким образом, Канада решила проблему лиц, которые по паспортам относятся к третьему полу, ведь раньше были проблемы с въездом в страну, поскольку автоматизированная система не пропускала их заявки.