Канада відправить Україні 21 тис. штурмових гвинтівок та понад 2,4 млн патронів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, яка включає передачу 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, передає УНН.
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«Ми щойно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні від Colt Canada. Ми відправляємо 21 000 штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона патронів. Ця зброя підтримуватиме боротьбу України за самозахист і захист наших спільних цінностей», - написала Ананд в Twitter.
Доповнення
Канада надасть Україні додатковий кредит на 1,76 млрд доларів.