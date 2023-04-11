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Канада отправит Украине 21 тыс. штурмовых винтовок и более 2,4 млн патронов

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине, которая включает передачу 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, передает УНН.

Цитата

«Мы только что объявили о новом пакете военной помощи Украине от Colt Canada. Мы отправляем 21 000 штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие будет поддерживать борьбу Украины за самозащиту и защиту наших общих ценностей», - написала Ананд в Twitter.

Дополнение

Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов.

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