Канада отправит Украине 21 тыс. штурмовых винтовок и более 2,4 млн патронов

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«Мы только что объявили о новом пакете военной помощи Украине от Colt Canada. Мы отправляем 21 000 штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие будет поддерживать борьбу Украины за самозащиту и защиту наших общих ценностей», - написала Ананд в Twitter.

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Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов.