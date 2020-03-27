Канада скорочує кількість своїх військових в Україні через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Збройні сили Канади відкличуть 200 військових, які перебувають в Україні, а їм на заміну прибуде 60 військових. Такі змін відбудуться через епідемію коронавірусу. Про це повідомили збройні сили Канади, передає УНН з посиланням на СВС.
“З огляду на пандемію COVID-19 вдома та за кордоном, а також призупинення не життєво важливої діяльності наших операцій за кордоном, було прийняте рішення скоротити кількість особистого складу, який буде направлено на початку квітня в рамках операції Unifier”, — повідомив пресі капітан Алексія Круазер з Канадського спільного операційного командування.
Так, 200 канадських військових перебувають в Україні з жовтня минулого року. І там, де було заплановано до розміщення близько 200 військових Канадських збройних сил, приблизно 60 військових буде задіяно у поточній ротації наприкінці квітня після завершення їх шестимісячного перебування.
Повідомляється, що решта 140 військових, які мали прибути до України перебуватимуть у стані підвищеної готовності.
Зазначається, що командування проведе додаткову оцінку ситуації вже в червні.
Додамо, що канадські військові проводять навчання в Україні з часу агресії Росії в Криму та на Донбасі.
Нагадаємо, що з Канади до України евакуювали 274 українців.