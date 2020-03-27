Канада сокращает количество своих военных в Украине из-за коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вооруженные силы Канады отзовут 200 военных, которые находятся в Украине, а им на смену прибудет 60 военных. Такие изменения произойдут из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили вооруженные силы Канады, передает УНН со ссылкой на СВС.