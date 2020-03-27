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Канада сокращает количество своих военных в Украине из-за коронавируса

Канада сокращает количество своих военных в Украине из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13302 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вооруженные силы Канады отзовут 200 военных, которые находятся в Украине, а им на смену прибудет 60 военных. Такие изменения произойдут из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили вооруженные силы Канады, передает УНН со ссылкой на СВС.

"Учитывая пандемию COVID-19 дома и за рубежом, а также приостановление не жизненно важной деятельности наших операций за рубежом, было принято решение сократить количество личного состава, который будет направлен в начале апреля в рамках операции Unifier", - сообщил прессе капитан Алексия Круазер из Канадского общего операционного командования.

Так, 200 канадских военных находятся в Украине с октября прошлого года. И там, где было запланировано к размещению около 200 военных канадских вооруженных сил, около 60 военных будет задействовано в текущей ротации в конце апреля после завершения их шестимесячного пребывания.

Сообщается, что остальные 140 военных, которые должны прибыть в Украину будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Отмечается, что командование проведет дополнительную оценку ситуации уже в июне.

Добавим, что канадские военные проводят учения в Украине со времени агрессии России в Крыму и на Донбассе.

Напомним, что из Канады в Украину эвакуировали 274 украинцев.

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