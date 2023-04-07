Канада перекинула військову авіацію до Японії для реалізації санкцій проти Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Канада направила військовий літак та гелікоптер до Японії для підтримки виконання санкцій Ради Безпеки ООН проти Північної Кореї, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про розгортання літака CP-140 Aurora Королівських ВПС Канади.
Канадський уряд заявив, що протягом приблизно шести тижнів CP-140 Aurora відстежуватиме дії щодо ухилення від морських санкцій, зокрема, перекидання палива та інших товарів з корабля на корабель, заборонених Радою Безпеки.
"Op NEON – це внесок канадських збройних сил у багатонаціональні зусилля щодо підтримки виконання санкцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, введених проти Північної Кореї. У рамках індо-тихоокеанської стратегії Канади це розгортання демонструє непохитну відданість Канади справі зміцнення миру та стабільності у регіоні", - йдеться в повідомленні.
Фрегат Montréal з гелікоптером CH-148 Cyclone на борту також знаходиться на шляху до Індо-Тихоокеанського регіону.
Доповнення
Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року через випробування балістичних ракет та ядерну програму.
Наприкінці березня Північна Корея провела випробування нового підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
Китай та росія раніше звинуватили спільні військові навчання США та Південної Кореї у провокації Пхеньяну. Тим часом, Вашингтон звинуватив Пекін і Москву в тому, що вони підбадьорюють Північну Корею, захищаючи її від нових санкцій.
Протягом останніх кількох років Рада Безпеки розділилася у думках щодо того, як поводитися з Пхеньяном. росія та Китай, які мають право вето разом із США, Великою Британією та Францією, заявили, що нові санкції не допоможуть, і хочуть, щоб такі заходи були пом'якшені.