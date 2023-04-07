Канада перебросила военную авиацию в Японию для реализации санкций против Северной Кореи

ukru
09:19 • 32510 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 68053 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 86141 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112943 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100819 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122515 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119174 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108344 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102305 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113251 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 82622 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 103149 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 112057 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 67338 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 79695 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 188309 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218865 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158933 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 165184 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 201368 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 7197 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102155 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111068 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127315 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162526 просмотра
Актуальное
Канада перебросила военную авиацию в Японию для реализации санкций против Северной Кореи

Канада перебросила военную авиацию в Японию для реализации санкций против Северной Кореи

Киев • УНН

 • 789237 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Канада направила военный самолет и вертолет в Японию для поддержки выполнения санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, передает УНН.

Детали

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о развертывании самолета CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады.

Канадское правительство заявило, что в течение примерно шести недель CP-140 Aurora будет отслеживать действия по уклонению от морских санкций, в частности, переброску топлива и других товаров с корабля на корабль, запрещенных Советом Безопасности.

"Op NEON – это вклад канадских вооруженных сил в многонациональные усилия по поддержке выполнения санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, введенных против Северной Кореи. В рамках индо-тихоокеанской стратегии Канады это развертывание демонстрирует непоколебимую приверженность Канады делу укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Фрегат Montréal с вертолетом CH-148 Cyclone на борту также находится на пути в Индо-Тихоокеанский регион.

Дополнение

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за испытаний баллистических ракет и ядерной программы.

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Китай и россия ранее обвинили совместные военные учения США и Южной Кореи в провокации Пхеньяна. Между тем, Вашингтон обвинил Пекин и Москву в том, что они подбадривают Северную Корею, защищая ее от новых санкций.

В течение последних нескольких лет Совет Безопасности разделился во мнениях относительно того, как обращаться с Пхеньяном. рссия и Китай, которые имеют право вето вместе с США, Великобританией и Францией, заявили, что новые санкции не помогут, и хотят, чтобы такие меры были смягчены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы