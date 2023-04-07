Канада перебросила военную авиацию в Японию для реализации санкций против Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Канада направила военный самолет и вертолет в Японию для поддержки выполнения санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, передает УНН.
Детали
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о развертывании самолета CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады.
Канадское правительство заявило, что в течение примерно шести недель CP-140 Aurora будет отслеживать действия по уклонению от морских санкций, в частности, переброску топлива и других товаров с корабля на корабль, запрещенных Советом Безопасности.
"Op NEON – это вклад канадских вооруженных сил в многонациональные усилия по поддержке выполнения санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, введенных против Северной Кореи. В рамках индо-тихоокеанской стратегии Канады это развертывание демонстрирует непоколебимую приверженность Канады делу укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
Фрегат Montréal с вертолетом CH-148 Cyclone на борту также находится на пути в Индо-Тихоокеанский регион.
Дополнение
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за испытаний баллистических ракет и ядерной программы.
В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
Китай и россия ранее обвинили совместные военные учения США и Южной Кореи в провокации Пхеньяна. Между тем, Вашингтон обвинил Пекин и Москву в том, что они подбадривают Северную Корею, защищая ее от новых санкций.
В течение последних нескольких лет Совет Безопасности разделился во мнениях относительно того, как обращаться с Пхеньяном. рссия и Китай, которые имеют право вето вместе с США, Великобританией и Францией, заявили, что новые санкции не помогут, и хотят, чтобы такие меры были смягчены.