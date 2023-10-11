Канада оголосила про нову військову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Канада виділила Україні новий пакет військової допомоги. Канада передасть зимовий одяг та обладнання на суму 25 мільйонів канадських доларів (близько 19 млн дол). Про це повідомив міністр оборони Білл Блер, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, Блер оголосив, що Канада пожертвує Україні зимовий одяг та обладнання на суму 25 мільйонів доларів. Сюди входять черевики, термобілизна і зимові спальні мішки. Сюди також входить Військова форма для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ, яка буде вироблятися в Канаді.
Також, за його словами, з інвентарю канадських збройних сил буде передано:
· 2000 снарядів калібру 155 мм;
· димові боєприпаси, в тому числі 955 артилерійських димових снарядів 155-мм і більше 2000 димових снарядів для мінометів;
· 2260 протигазів;
· 277 авіаційних бомб вагою 1000 фунтів і запобіжників;
· різні типи 76-мм морських боєприпасів.
Доповнення
Українські військовослужбовці навчаються у канадських бійців необхідним на полі бою навичкам.