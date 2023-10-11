Канада оголосила про нову військову допомогу Україні

Деталі

Як повідомляється, Блер оголосив, що Канада пожертвує Україні зимовий одяг та обладнання на суму 25 мільйонів доларів. Сюди входять черевики, термобілизна і зимові спальні мішки. Сюди також входить Військова форма для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ, яка буде вироблятися в Канаді.

Також, за його словами, з інвентарю канадських збройних сил буде передано:

· 2000 снарядів калібру 155 мм;

· димові боєприпаси, в тому числі 955 артилерійських димових снарядів 155-мм і більше 2000 димових снарядів для мінометів;

· 2260 протигазів;

· 277 авіаційних бомб вагою 1000 фунтів і запобіжників;

· різні типи 76-мм морських боєприпасів.

Доповнення

Українські військовослужбовці навчаються у канадських бійців необхідним на полі бою навичкам.