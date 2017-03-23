Калушани вимагають відновити продаж алкоголю у ночі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Жителі м. Калуш Івано-Франківської області вважають за необхідне скасувати встановлену міською радою заборону продажу алкогольних напоїв після 22:00, передає УНН з посиланням на петицію, що була зареєстрована 21 березня місцевим жителем.

"Скасувати встановлену міською радою заборону продажу алкогольних напоїв після 22:00, оскільки з часу встановлення даного обмеження алкоголіків у місті менше не стало, та це не заважає їм зловживати спиртним", - йдеться у тексті петиції.

До кінця збору підписів залишилось 88 днів. Наразі петиція набрала 2 підписи із 150 необхідних.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рішення Київради про нічну забороно продажу алкоголю було прийнято поза правовим полем.

Також нагадаємо, нічні заборони та високі акцизи негативно впливають на ринок алкоголю

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