Жители г. Калуш требуют возобновить продажу алкоголя ночью

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 47464 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122073 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181208 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107589 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103927 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Жители г. Калуш требуют возобновить продажу алкоголя ночью

Жители г. Калуш требуют возобновить продажу алкоголя ночью

Киев  •  УНН

 • 8045 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Жители г. Калуш Ивано-Франковской области считают необходимым отменить установленный городским советом запрет  продажи алкогольных напитков после 22:00, передает УНН со ссылкой на петицию , которая была зарегистрирована 21 марта местным жителем.

"Отменить установленный городским советом запрет продажи алкогольных напитков после 22:00, поскольку с момента установления данного ограничения алкоголиков в городе меньше не стало, и это не мешает им злоупотреблять спиртным", - говорится в тексте петиции.

К концу сбора подписей осталось 88 дней. Сейчас петиция набрала 2 подписи из 150 необходимых.

Напомним, как сообщал УНН, решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля .

Также напомним, ночные запреты и высокие акцизы негативно влияют на рынок алкоголя .

Украинские Национальные Новости

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