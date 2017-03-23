Жители г. Калуш требуют возобновить продажу алкоголя ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Жители г. Калуш Ивано-Франковской области считают необходимым отменить установленный городским советом запрет продажи алкогольных напитков после 22:00, передает УНН со ссылкой на петицию , которая была зарегистрирована 21 марта местным жителем.
"Отменить установленный городским советом запрет продажи алкогольных напитков после 22:00, поскольку с момента установления данного ограничения алкоголиков в городе меньше не стало, и это не мешает им злоупотреблять спиртным", - говорится в тексте петиции.
К концу сбора подписей осталось 88 дней. Сейчас петиция набрала 2 подписи из 150 необходимых.
Напомним, как сообщал УНН, решение Киевсовета о ночном запрете продажи алкоголя было принято вне правового поля .
Также напомним, ночные запреты и высокие акцизы негативно влияют на рынок алкоголя .