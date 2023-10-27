Кадрові перестановки: Зеленський призначив двох нових послів у Данії та Чилі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив та призначив низку послів, передає УНН.
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Зеленський звільнив Михайла Видойника з посади посла України в Данії та Сергія Шутенка - з посади посла України в Греції.
Крім того, Євгенія Цимбалюка звільнено з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
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Разом з тим Президент підписав укази про призначення послів у Данії та Чилі.
"Призначити Дюдіна Юрія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Чилі", - йдеться в указі №713/2023.
"Призначити Яневського Андрія Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Данія", - зазначено в указі №714/2023.