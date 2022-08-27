Кабмін змінив статут Ощадбанку

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні на засіданні Уряду було викладено новий Статут Ощадбанку з метою його відповідності до чинного законодавства. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.