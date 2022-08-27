Кабмин изменил устав Ощадбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня на заседании правительства был изложен новый Устав Ощадбанка с целью его соответствия действующему законодательству. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Изложен в новой редакции Устав акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством», – сообщил Мельничук.
Напомним
Государственный Ощадбанк первым среди крупнейших банков восстанавливает ипотечное кредитование.