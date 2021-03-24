Кабмін збирається визначитися з кількістю строковиків на весняний призов

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Так, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабміну про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні-червні 2021 року, про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік та про затвердження плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки.

Також уряд, як очікується, розгляне проекти постанов, зокрема, про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.