Кабмін затвердив порядок перекладу на українську мову актів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Уряд ухвалив постанову про порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу (acguis cummunautaire). Постанову була ухвалено членами Уряду одностайно, передає кореспондент УНН.
“Напрацювання урядового офісу і Міністерства юстиції щодо порядку здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу, які пов’язані з виконанням угоди і, очевидно, без цього порядку ми не зможемо досягти сумісності як сучасного, так і майбутнього законодавства України до права Європейського Союзу”, — зазначила доповідач з цього питання віце-прем’єр-міністр з питань европейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як повідомляв УНН, Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію.