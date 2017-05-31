Кабмин утвердил порядок перевода на украинский язык актов ЕС

"Наработки правительственного офиса и Министерства юстиции относительно порядка осуществления перевода на украинский язык актов Европейского Союза, которые связаны с выполнением соглашения и, очевидно, без этого порядка мы не сможем достичь совместимости как современного, так и будущего законодательства Украины к праву Европейского Союза", - отметила докладчик по этому вопросу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации.