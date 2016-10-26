Кабмін затвердив план заходів до 100-річчя Української революції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Також члени уряду утворили організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників.