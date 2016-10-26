Кабмин утвердил план мероприятий к 100-летию Украинской революции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и памяти ее участников на период до 2021 года. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Также члены правительства образовали организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и чествования памяти ее участников.