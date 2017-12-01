Кабмін затвердив меморандум з ОАЕ про взаємне скасування візових вимог
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив меморандум про взаємопорозуміння між урядами України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення члени уряду схвалили на засіданні без обговорення.
Нагадаємо, 2 листопада Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим.
Президент Петро Порошенко повідомив, що безвіз між Україною та ОАЕ запрацює у грудні.