Кабмин утвердил меморандум с ОАЭ о взаимной отмене визовых требований
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение члены правительства одобрили на заседании без обсуждения.
Напомним, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.
Президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовые между Украиной и ОАЭ заработает в декабре.