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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 54585 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 33686 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 45534 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 56367 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 110084 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 138051 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107255 просмотра

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Кабмин утвердил меморандум с ОАЭ о взаимной отмене визовых требований

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение члены правительства одобрили на заседании без обсуждения.

Напомним, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме.

Президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовые между Украиной и ОАЭ заработает в декабре.

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