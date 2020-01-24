Уряд затвердив фінансовий план Украероруху на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на 2020-й рік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд затвердив фінансовий план Украероруху на 2020-й рік", - повідомив прем’єр.
З його слів, документ дозволить Украероруху продовжити розвиток української аеронавігаційної системи, провадити господарську діяльність відповідно до планових фінансово-економічних показників.
"Для модернізації та оновлення аеронавігаційної системи України передбачається залучити довгострокові кредитні кошти в розмірі 347,7 млн грн, що буде здійснюватись у рамках укладених кредитних договорів між Украерорухом та ЄБРР/ЄІБ. Для підтримки високого рівня безпеки польотів цьогоріч підприємство планує залучити капітальних інвестицій на суму 919,2 млн грн", - зазначив Гончарук.
Він повідомив, що плановий показник кількості польотів на 2020-й рік на 11% перевищує плановий показник 2019-го року.
"Крім того, підприємство планує отримати чистого прибутку на суму 148 млн грн. До державного бюджету та цільових фондів передбачається сплатити понад 1,2 млрд грн", - сказав він.
Нагадаємо, раніше сьогодні Кабінет міністрів на засіданні затвердив збалансований бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік.