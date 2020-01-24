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Правительство утвердило финансовый план Украэроруха на год

Киев • УНН

 • 11560 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во время сегодняшнего заседания Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2020-й год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

Правительство утвердило финансовый план Украэроруха на год

"Правительство утвердило финансовый план Украэроруха на 2020-й год", - сообщил премьер.

По его словам, документ позволит Украэроруху продолжить развитие украинской аэронавигационной системы, осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с плановыми финансово-экономическими показателями.

"Для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредитные средства в размере 347 700 000 грн, что будет осуществляться в рамках заключенных кредитных договоров между Украерорухом и ЕБРР/ЕИБ. Для поддержания высокого уровня безопасности полетов в этом году предприятие планирует привлечь капитальные инвестиции на сумму 919,2 млн грн ", - отметил Гончарук.

Он сообщил, что плановый показатель количества полетов на 2020-й год на 11% превышает плановый показатель 2019-го года.

"Кроме того, предприятие планирует получить чистой прибыли на сумму 148 млн грн. В государственный бюджет и целевые фонды предполагается уплатить более 1,2 млрд грн", - сказал он.

Напомним, ранее сегодня Кабинет министров на заседании утвердил сбалансированный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год.

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