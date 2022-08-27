Кабмін ухвалив зміни щодо використання коштів ветеранського Фонду: які саме

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«Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду. Передбачено, серед іншого, що кошти Фонду можуть використовуватися для надання підтримки ветеранам та членам їх сімей, які виконують конституційний обов’язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України у складі Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спецпризначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту або добровольчих формуваннях територіальних громад», – повідомив Мельничук.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомив про роботу спеціального форуму ветеранів і анонсував там зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти. Президент зазначив, що влада має створити більше можливостей для ветеранів.