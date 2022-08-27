Кабмин принял изменения по использованию средств ветеранского Фонда: какие именно

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«Внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для функционирования Украинского ветеранского фонда. Предусмотрено, среди прочего, средства Фонда могут использоваться для оказания поддержки ветеранам и членам их семей, которые выполняют конституционный долг по защите независимости и территориальной целостности Украины в составе Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов спецназначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты или добровольческих формированиях территориальных общин», – сообщил Мельничук.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о работе специального форума ветеранов и анонсировал там изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества. Президент отметил, что власти должны создать больше возможностей для ветеранов.