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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Кабмин принял изменения по использованию средств ветеранского Фонда: какие именно

Киев • УНН

 • 135741 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании принял изменения по использованию средств Украинского ветеранского фонда. Теперь бюджет Фонда можно использовать для оказания помощи ветеранам и их семьям, которые сейчас задействованы в защите государства. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Кабмин принял изменения по использованию средств ветеранского Фонда: какие именно

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«Внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для функционирования Украинского ветеранского фонда. Предусмотрено, среди прочего, средства Фонда могут использоваться для оказания поддержки ветеранам и членам их семей, которые выполняют конституционный долг по защите независимости и территориальной целостности Украины в составе Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов спецназначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты или добровольческих формированиях территориальных общин», – сообщил Мельничук.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о работе специального форума ветеранов и анонсировал там изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества. Президент отметил, что власти должны создать больше возможностей для ветеранов.

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