Зеленський розповів про роботу спеціального форуму ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про роботу спеціального форуму ветеранів і анонсував там зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти. Президент зазначив, що влада має створити більше можливостей для ветеранів. Про це повідомляє УНН.
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“Ветерани війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп у нашому суспільстві. Зі своєю специфікою, зі своїми потребами, зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не лише в захист нашої держави на передовій, а й у повоєнний розвиток України“, – сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що реагувати має не лише держава, а й бізнес, роботодавці та освіта.
“Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей їхнього переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі. Можна навести приклад ізраїльської моделі, також американської“, – додав Зеленський.
Президент підкреслив, що українська мета в тому, щоб досвід України ветеранської політики став із часом новим прикладом для наслідування іншими у світі.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо країна-агресор влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“.