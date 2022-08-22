Зеленский рассказал о работе специального форума ветеранов

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“Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых весомых и уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины“, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что реагировать должно не только государство, но и бизнес, работодатели и образование.

“Мы создадим такую ​​систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире. Можно привести пример израильской модели, также американской“, – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская цель состоит в том, чтобы опыт Украины ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другим в мире.

Напомним

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.